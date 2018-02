A lista de crimes dos quais Paul Manafort e Rick Gates são acusados no âmbito da investigação conduzida pelo procurador especial Robert Mueller aumentou nesta quinta-feira. Manafort, ex-director da campanha que elegeu o Presidente norte-americano Donald Trump, e Gates, o antigo subdirector, tinham sido já acusados de 12 crimes em Outubro de 2017, incluindo de “conspiração contra os Estados Unidos”, lavagem de dinheiro, ausência de registo enquanto agentes ao serviço de entidades estrangeiras, omissão ou falsificação de declarações às autoridades e ocultação de contas bancárias no estrangeiro. Agora, à lista de acusações reunidas pelo FBI somam-se mais denúncias de fraude e evasão fiscal e bancária, segundo informou o gabinete do procurador especial esta quinta-feira.

O esquema utilizado pelos dois antigos dirigentes da campanha de Trump para a prática dos crimes é descrito numa acusação com 37 páginas. No total, as acusações conhecidas nesta quinta-feira incluem 16 crimes de falsas declarações de rendimentos, sete acusações de ocultação de contas bancárias no estrangeiro, cinco acusações de conspiração para fraude bancária e quatro acusações de fraude bancária, detalha a CNBC.

PUB

De acordo com as informações citadas pela imprensa norte-americana, Manafort e Gates, parceiros de negócio, são acusados de terem ocultado mais de 30 milhões de dólares (cerca de 24 milhões de euros) e de não ter pago impostos durante quase uma década. Terão ainda recorrido a meios fraudulentos para garantir mais de 20 milhões de dólares em empréstimos bancários.

PUB

A investigação liderada por Mueller — encarregado de perquirir a interferência russa nas presidenciais norte-americanas de 2016 — sublinha que os crimes não estarão directamente relacionados com a campanha eleitoral do actual Presidente, mas que alguns terão ocorrido enquanto os dois ex-dirigentes estavam a trabalhar para Trump.

Paul Manafort, 68 anos, assumiu funções como director de campanha de Trump em Maio de 2016. Foi forçado a sair três meses depois, na sequência do escrutínio jornalístico feito às suas ligações com o ex-Presidente ucraniano Viktor Ianukovich, muito próximo do líder russo Vladimir Putin, e de alegadas relações financeiras suspeitas com a Rússia. Já Rick Gates era um representante de Manafort e um parceiro de negócios. A acusação indica ainda que Gates ajudou Manafort na obtenção de dinheiro de uma conta offshore e que Gates usou dinheiro para pagar despesas pessoais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No início deste ano, Manafort processou o procurador especial, argumentando que a nomeação de Mueller excedeu os limites legais.

As acusações desta quinta-feira foram entregues na Virgínia, onde Manafort e Gates têm residências. Surgem uma semana depois de Mueller ter acusado formalmente 13 russos ligados à empresa Internet Research Agency, com sede em São Petersburgo por suspeitas de interferência da Rússia nas eleições presidenciais norte-americanas.

PUB