Tiger Woods começou ontem a jogar o seu terceiro torneio do ano e o segundo em semanas consecutivas, por ocasião do The Honda Classic, no Champion Course do PGA National, em Palm Beach Gardens, na Florida, um dos campos mais difíceis no calendário do PGA Tour. E se na sexta-feira passada foi eliminado no Genesis Open, no Riveira Country Club, em Los Angeles, desta vez, a mais de 3000 quilómetros de distância, apresentou-se forte no arranque do Swing da Florida do PGA Tour.

Com um resultado de 70 pancadas a abrir, num dia em que o vento se fez sentir com intensidade, o antigo n.º 1 mundial colocou-se no lote dos 21.º (entre 144 jogadores), a quatro pancadas da dupla de líderes, composta pelo sueco Alex Noren e Webb Simpson. Justin Thomas (n.º 4 mundial), Morgan Hoffmann, Daniel Berger, Louis Oosthuizen e Mackenzie Hughes partilham o terceiro lugar com 67.

“Senti-me muito confortável”, disse Woods, n.º 544 no ranking mundial, após um entregar um cartão com três birdies, um bogey e um duplo bogey. “Senti que bati na bola realmente bem, e estava difícil”, afirmou o Woods, que não participava no The Honda Classic desde 2014.

Rickie Fowler, detentor do título e 7.º mundial, está nos 37.º, com 71. Rory McIlroy (10.º mundial) fez 72, tal como Sergio Garcia (11.º mundial). O cut está provisoriamente fixado em +3.

