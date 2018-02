No rescaldo do empate com o Astana, por 3-3 em Alvalade, o suficiente para seguir em frente na Liga Europa, o Sporting ficou a saber, esta sexta-feira, que vai defrontar os checos do Viktoria Plzen nos oitavos-de-final da competição.

Os “leões” são a única equipa portuguesa na Liga Europa, após a eliminação do Sp. Braga frente ao Marselha.

O quadro dos jogos resultante do sorteio

Lazio (Itália) - Dínamo de Kiev (Ucrânia)

Leipzig (Alemanha) - Zenit (Rússia)

Atlético de Madrid (Espanha) - Lokomotiv de Moscovo (Rússia)

CSKA de Moscovo (Rússia) - Lyon (França)

Marselha (França) - Atletico de Bilbau (Espanha)

Sporting (Portugal) - Plzen (Rep. Checa)

Dortmund (Alemanha) - Salzburgo (Áustria)

Milan (Itália) - Arsenal (Reino Unido)

A primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa está marcada para o dia 8 de Março, e a segunda mão joga-se a 15 de Março.

