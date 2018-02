Não tendo o “glamour” da Liga dos Campeões, a Liga Europa já está a entrar na fase em que se arrisca a ter jogos com apelo semelhante aos da Champions e, entre os confrontos dos “oitavos”, há um que se destaca, aquele que opõe o AC Milan ao Arsenal, ambos com aspirações a ganhar a competição e com isso conseguir um lugar na Liga dos Campeões da próxima época, algo que dificilmente conseguirão nos respectivos campeonatos – os “gunners” são sextos na Premier League, os “rossoneri” são sétimos na Série A.

A Rússia é o país mais representado nesta eliminatória, com três equipas, e o que fizerem Zenit, CSKA Moscovo e Lokomotiv Moscovo interessa a Portugal nos coeficientes da UEFA – a Rússia já ultrapassou Portugal e isto tem implicações futuras na atribuição de vagas nas competições europeias. Também a França está à frente de Portugal e, para além do PSG na Champions, tem mais duas equipas na Liga Europa, Marselha (que eliminou o Braga e vai jogar com o Athletic Bilbau) e o Lyon (que defronta CSKA e tem a motivação extra de querer jogar a final em casa).

Em termos de dinheiro, já se sabe que a Liga Europa vale menos que a Champions. Cada uma das 16 equipas recebeu 750 mil euros por chegar aos “oitavos”, com o apuramento para os “quartos” a valer um milhão. Os semifinalistas recebem 1,6 milhões cada um e quem ganhar a final de Lyon recebe 6,5 milhões. O finalista vencido embolsa 3,5 milhões.

