Justin Trudeau é conhecido pela sua empatia com as causas humanitárias, as causas feministas e também pelas outras culturas. Na sua última viagem oficial, à Índia, vestiu-se como os autóctones e decidiu cumprir todos os protocolos, mas exagerou, dizem os meios de comunicação indianos e as redes sociais.

A viagem começou mal, já que o primeiro-ministro não o recebeu, em vez de Modi foi o ministro da Agricultura a esperar o governante canadiano no aeroporto. Na terça-feira, Sophie Trudeau partilhou uma fotografia com um separatista sikh, que foi condenado por terrorismo, o que levou o Governo do Canadá a declarar que não apoia movimentos separatistas.

Além dos problemas diplomáticos, as maiores críticas chegaram por causa dos erros de moda e culturais. Em várias ocasiões, Trudeau e toda a família apareceram vestidos com roupas indianas tradicionais, o que levou a que muitas personalidades indianas expressassem o seu desagrado.

Segundo a Business Insider, o jornal India Today chegou mesmo a chamar ao canadiano "piroso". Por exemplo, Trudeau apareceu num evento com estrelas de Bollywood completamente vestido com uma roupa tradicional colorida, enquanto os actores usavam trajes sóbrios e pretos.

De regresso ao Canadá, o primeiro-ministro foi criticado pela oposição que o acusou de fazer política para as redes sociais e para a fotografia, em vez de representar condignamente o seu país.

