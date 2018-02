Ao contrário do que aconteceu na semana anterior, em que os valores estavam dentro do esperado, na sétima semana do ano (período entre os dias 12 e 18 de Fevereiro), a mortalidade voltou a estar acima do esperado para a época. Em comunicado, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) atribui a situação às baixas temperaturas, sobretudo nas regiões Norte e Centro. Segundo os dados do boletim de vigilância da gripe, do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (Insa), a actividade gripal é de baixa intensidade.

“De acordo com o Sistema de Vigilância Diária da Mortalidade, a mortalidade por todas as causas registou valores acima do esperado para a semana em análise, o que se observa num contexto de temperaturas baixas, em especial nas regiões Norte e Centro”, explica a DGS. O Insa salienta que aquela foi a sexta semana consecutiva em que as temperaturas “com valores inferiores ao normal”.

Entre 12 e 18 de Fevereiro, a taxa de incidência de síndrome gripal foi 34,5/100.000 habitantes. Os vírus da gripe em circulação são do tipo B do tipo A. Nessa semana foram reportados 11 casos de gripe internados em unidades de cuidados intensivos, número inferior ao registado na semana anterior. Desde o início da época gripal que as unidades de cuidados intensivos reportaram 131 internamentos.

“Em relação aos 121 doentes sobre os quais foi possível obter informação adicional, verificou-se que 61 (50%) eram mulheres, 74 (61%) tinham 65 ou mais anos e 96 (79%) tinham doença crónica subjacente. Dos 62 casos em que o estado vacinal é conhecido, 9 (15%) estavam vacinados contra a gripe sazonal”, adianta o relatório do Insa, acrescentando que a reserva estratégica nacional de zanamivir (um antiviral) foi activada para quatro doentes.

Menos disgnósticos por síndrome gripal

De acordo com a DGS, a procura de cuidados está a diminuir, assim como os casos diagnosticados com síndrome gripal. “Nos cuidados de saúde primários, o número e a proporção de consultas por síndrome gripal apresentaram, globalmente, uma tendência decrescente, pela sexta semana consecutiva. Nas últimas cinco semanas, verificou-se uma estabilidade da procura dos serviços de urgência, do número de doentes internados (por todas as causas), bem como da proporção de atendimentos por síndrome gripal.”

Também a proporção de atendimentos da linha SNS 24 por síndrome gripal diminuiu nesta semana. “Quanto à procura do Instituto Nacional de Emergência Médica, mantém-se uma estabilidade do número de accionamentos registados”, acrescenta ainda o comunicado.

