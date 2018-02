Foi mais uma maratona no Parlamento grego: após quase 20 horas de discussão acesa, os deputados do país decidiram abrir uma investigação parlamentar aos dez ex-governantes acusados de receber milhões de euros da farmacêutica Novartis.

Os visados incluem dois antigos primeiros-ministros e oito ex-ministros dos dois partidos que dominaram a Grécia após a queda da ditadura, em 1974, e até à crise de 2009, a Nova Democracia e o Pasok (Partido Socialista). Entre eles estão os antigos primeiros-ministros Antonis Samaras e Panagiotis Pikrammenos, o ex vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças Evangelos Venizelos, o actual governador do Banco Central, Yannis Stournaras (antigo ministro das Finanças), e o actual comissário europeu Dimitris Avramopoulos (antigo ministro da Saúde).

PUB

Dez comissões parlamentares analisarão cada caso individual, com base num relatório de 2500 páginas feito pela autoridade anti-corrupção segundo a qual estes dez políticos receberam, entre 2006 e 2015, um total de cerca de 50 milhões de euros em pagamentos ilegais. Cada comissão decidirá se arquiva o caso ou recomenda o fim da imunidade e a acusação judicial.

PUB

Os suspeitos negam veementemente as acusações, e alguns deles já iniciaram processos em tribunal contra as testemunhas (protegidas por anonimato) e contra o primeiro-ministro, Alexis Tsipras.

O Governo do Syriza, que venceu as eleições em 2015 prometendo o fim da austeridade e desde então governa em coligação com o partido nacionalista Gregos Independentes, descreveu o escândalo como o maior da História moderna do país. Assinou um acordo para garantir o acesso ao terceiro empréstimo da troika e aprovou uma série de medidas penalizadoras, e está em baixa nas sondagens.

Os acusados dizem que se trata de uma caça às bruxas do sistema judicial a mando do poder político para os prejudicar nas próximas eleições, previstas para 2019.

O primeiro-ministro pediu ao Parlamento a investigação às suspeitas – apenas este órgão pode fazê-lo tratando-se de possíveis crimes cometidos no tempo em que os suspeitos eram governantes – declarando “o fim da era da arrogância, da ganância, e da falta de transparência”.

No debate parlamentar, Samaras acusou Tsipras de ser "uma mancha na democracia" do país. “Não estou aqui para dar respostas em relação a esta difamação escandalosa, mas para denunciar estas alegações ridículas”, disse o antigo primeiro-ministro, que perdeu as eleições em 2015 para Tsipras.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os preços inflacionados dos medicamentos da Novartis terão custado, estima-se, três mil milhões de euros à economia grega, que perdeu um quarto do PIB desde o início da crise de 2009. A saúde foi um dos sectores mais afectados pelos cortes orçamentais na Grécia da crise, ainda assim os medicamentos mantiveram-se entre os mais caros da Europa. Esta questão voltou a surgir no acordo para o terceiro empréstimo internacional, em que os credores pediram ao país para aumentar a quota de medicamentos genéricos no mercado pelo menos até 60% em 2018.

A Novartis já foi acusada de crimes, como subornos a médicos, para aumentar a venda de medicamentos noutros países; os últimos casos foram na Coreia do Sul, China e Estados Unidos.

O jornalista da Bloomberg Nikos Chrysolaras classifica, no Twitter, este caso como “extraordinário e sem precedentes, até para o padrão de um país que se tem destacado na banalização do absurdo”. E explica: “Ou as alegações são verdadeiras, e dois ex- primeiros-ministros, vários antigos ministros e um governador de banco central estavam na folha de pagamentos da farmacêutica suíça, aceitando subornos, por vezes em malas cheias de dinheiro em plena luz do dia; ou são falsas, o que quer dizer que os procuradores nomeados pelo governo estão a tentar incriminar os opositores numa campanha que faria corar os piores autocratas.”

PUB