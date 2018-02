O chefe executivo adjunto da Unicef, Justin Forsyth, demitiu-se esta quinta-feira do seu cargo após as denúncias de comportamento inadequado com mulheres. A demissão foi apresentada por Justin Forsyth para não “danificar” a imagem da organização internacional, conta a BBC.

As denúncias remontam ao período em que Justin Forsyth era director executivo da organização britânica Save the Children. Justin Forsyth é acusado por três mulheres de enviar mensagens impróprias e de comentar as escolhas de vestuário das funcionárias.

Em comunicado, Forsyth diz que não abandona a organização pelos erros cometidos durante o tempo em que esteve na Save the Children, mas sim pelos danos que o caso poderá causar à Unicef e à organização Save the Children.

“Quero deixar bem claro que não me estou a demitir da Unicef por erros cometidos enquanto estava na Save the Children. Demito-me pelos danos que este caso pode causar, na Unicef, na Save the Children e numa causa maior”, justificou, garantindo que, à data, “pediu desculpas sem reservas” às funcionárias visadas pelos abusos e que “os casos foram tratados através de um processo adequado” nessa altura.

A Unicef partilhou um comunicado em que agradeceu o trabalho de Justin Forsyth durante os dois anos em que integrou a organização.

