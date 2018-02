Organizações humanitárias internacionais como a Cruz Vermelha e o Programa Alimentar Mundial apelaram esta quarta-feira a um cessar-fogo urgente na Síria que permita que a ajuda chegue ao enclave rebelde de Ghouta oriental, nos arredores da capital Damasco. O apelo é secundado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que descreve a situação no terreno como a de um “inferno na Terra”.

Pelo menos 400.000 civis vivem naquela zona urbana que tem sido bombardeada com intensidade nos últimos dias pelo regime sírio e pela aviação russa.

“Os civis estão a ser massacrados”, denuncia o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein. Cerca de 350 pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas apenas nos últimos dias.

As organizações de assistência humanitária afirmam que há habitantes feridos que estão a morrer apenas porque não recebem tratamento a tempo. A entrega de alimentos e medicação na zona foi suspensa, uma vez que não está garantida a segurança dos funcionários e voluntários internacionais. Naquela zona, o preço do pão é 22 vezes superior ao valor registado no resto do país, e multiplicam-se e agravam-se os casos de subnutrição.

