O convite para o jantar chegou acompanhado de uma ameaça – ou de uma promessa, conforme o ponto de vista: “Vai dar porcaria”. E deu. Mas foi porcaria da boa, com um grupo de amigos a juntar-se para ajudar a celebrar o terceiro aniversário do projecto de um pequeno, mas muito simpático, restaurante do bairro lisboeta de Campo de Ourique, o Pigmeu.

O email vinha assinado por Miguel Peres, o dono do Pigmeu, que apresentava o seu projecto como “um tasquinho onde só se serve porco”. E, na noite de domingo, o “tasquinho” estava cheio e muito animado. Miguel decidiu convidar “algumas das pessoas mais talentosas” que conhece e, com elas, organizar uma série de quatro jantares temáticos para celebrar o aniversário. O tema do primeiro, em que a Fugas esteve presente, foi “Os Porquinhos da Ásia” e, na cozinha, para além do chef do Pigmeu, João Revés, estavam Anna Lins (do Miss Jappa) e Pedro Bandeira Abril (da Taberna do Sal Grosso).

Mas havia mais: a barmaid Constança Cordeiro (que, enquanto espera a abertura do seu espaço, A Toca da Raposa, está no restaurante Prado) veio mostrar que é possível fazer cocktails inspirados… no porco, claro. E Duarte Cunha e Silva, da marca de cervejas artesanais LX, mostrou como estas podem harmonizar-se com as diferentes versões deste porco asiático.

Para abrir as hostilidades, Constança serviu “um porquinho de Vietname”, um cocktail no qual usou banha de presunto, fazendo o chamado “fat washing” (quando se arrefece a bebida, neste caso vodka, a gordura solidifica e pode ser retirada, deixando algum do seu sabor) e juntando xarope de lima, chili, gengibre e coentros.

Vieram depois dumplings com gengibre e laranja feitos por Anna Lins, mini-satays, de João Revés, um char siu bao, em que a massa do bao foi assada no forno (de Pedro Abril). E, interrupção nas comidas, para mais um cocktail – o piggeisha – este ainda mais desafiador: uma sopa de miso com whisky onde esteve a macerar uma pasta de presunto e cogumelos, que se comia com um torresmo barrado com uma compota licorosa de marmelo.

Mas o porco ainda tinha muito para dar, por isso, sempre acompanhado pelas diferentes cervejas LX, seguiu-se um prato mais refrescante, uma salada de barriga com pomelo (de Anna Lins), depois um miso ramen, de Pedro Abril (que quis associar cada prato a um português, de tasca, e aqui seria a canja). Para terminar, os dois pratos “de substância”: cachaço à Indochina (João Revés) e chasumi de bochecha (Anna Lins). E, encerrando a “porcaria”, um delicioso sticky coconut rice (de Pedro Abril), que é como quem diz, um arroz doce com toque asiático.

E, porque aniversário que se preze deve ser bem comemorado – e o pessoal aqui, sob o comando do sempre sorridente Miguel Peres, parece mesmo divertir-se – há mais três jantares especiais, sempre aos domingos. O próximo, no dia 25 (já esgotado), foi baptizado de F*cking PORKtuguese e tem como convidados Miguel Gomes (Belcanto), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho), e Manuel Lino (Local). O barman será Alain Branco (Pistola Y Corazon) e a enóloga Mafalda Vasques (Herdade dos Grous).

A 4 de Março, “Somos Cochinos”, com o chef Jos (Pistola Y Corazon), Leonor Pedro (Prado) e João Revés (bebidas e cocktails ainda a confirmar). E, por fim, 11 de Março é noite de Pork’n’cheese com André Magalhães (Taberna da Rua das Flores), Leopoldo Garcia Calhau (Café Garrett), o queijeiro Pedro Cardoso (Queijaria), o barman Carlos Santiago (Barman do Ano 2015) e o enólogo Mauro Azóia. O preço por jantar é de 45€ e os bilhetes podem comprar-se no restaurante ou em www.pigmeu.pt.

