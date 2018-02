O ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, vê com “simpatia” a redução da Taxa Social Única (TSU) sobre os salários mais baixos, mas reconhece que, neste momento, este é um “tema tóxico” em Portugal. O ponto de partida para estas declarações foi o estudo sobre "O sector dos serviços e os desafios da Segurança Social", elaborado pelo economista Armindo Silva, que propõe a redução permanente da TSU que incide sobre o salário mínimo e as remunerações imediatamente superiores, como uma forma de incentivar o emprego.

O documento apresentado nesta quarta-feira de manhã, numa iniciativa da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), estima que com a diminuição da TSU de forma regressiva sobre os salários correspondentes ao mínimo (580 euros em 2018) e próximos permitira reduzir o custo de trabalho, incentivaria o emprego e tornaria dispensável parte das medidas de apoio à contratação de desempregados jovens e de longa duração financiadas pelo Estado.

PUB

“É uma solução interessante do ponto de vista de aumentar as condições de emprego e de dar resposta a pessoas com menores qualificações. Mas creio que neste momento é uma proposta que não tem condições políticas para ser concretizada, porque sabemos que não existe do ponto de vista político uma maioria para a sua concretização”, afirmou Vieira da Silva à margem da apresentação do estudo da CCP.

PUB

E lembrou que, há cerca de um ano, a Assembleia da República chumbou uma proposta semelhante, que implicava a redução temporária da TSU de 23,75% para 22,5% em troca da subida do salário mínimo para 557 euros em 2017.

Ora o facto de a medida ter sido chumbada, afirma o ministro, não o fez mudar de opinião: “Respeito obviamente a democracia e a posição dos partidos, mas isso não fez mudar a minha opinião de que seria uma boa solução”.

“Permanecerá como uma proposta em agenda. Estou certo de que poderá voltar noutra altura”, afirmou ainda.

Já sobre a penalização das empresas que recorrerem de forma sistemática à contratação ao prazo – uma medida que está a ser discutida na concertação social – o ministro não quis revelar o que irá apresentar aos parceiros sociais, nem quando. “Não vou comentar nada sobre as propostas, elas serão apresentadas num prazo curto”, limitou-se a dizer.

A lei já prevê um aumento de três pontos percentuais (de 23,75% para 26,75%) quando se trata de trabalhadores com contratos a prazo e uma descida de um ponto percentual (para 22,75%) dos encargos das empresas com trabalhadores permanentes. A norma nunca chegou a ser aplicada e o Governo quer agora discuti-la.

Para o economista Armindo Silva, a medida tal como está prevista na lei penaliza da mesma forma as empresas que usam a contratação a termo resolutivo como alternativa ao período experimental e as que os utilizam por sistema, provocando um aumento de 1,7% nas contribuições pagas pelo sector dos serviços.

Em alternativa, propõe uma modulação da TSU “em função da classificação da empresa numa escala bonus malus construída a partir da sua média de contratos a termo não renovados”. Na prática, seria criada uma tabela em que as empresas seriam classificadas de acordo com a sua capacidade de celebrar contratos sem termo e penalizando as que têm uma elevada incidência de contratação a termo, agravando a TSU a pagar.

Vieira da Silva vê a proposta alternativa “com simpatia do ponto de vista teórico”, mas antecipa que será de “difícil concretização”. Além disso, aponta como fragilidade o facto de “ser muito sujeita a comportamentos orientados para uma redução da factura”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O estudo da CCP propõe um novo modelo de financiamento da Segurança Social que passa por aliviar a carga contributiva sobre a massa salarial e alargar a base de incidência da TSU ao lucro das empresas. Analisam-se diversas combinações, sendo que uma delas aponta para um corte de 23,75% para 13,75% da TSU sobre a massa salarial, compensada por uma taxa de 5,4% sobre o Valor Acrescentado Líquido das empresas.

Mas neste ponto, Vieira da Silva não esconde as reservas. “Tenho algumas dúvidas sobre o efeito que uma diversificação dessa natureza poderia ter, penalizando empresas mais inovadoras, mais apostadas nas mudanças tecnológicas e que não deixam de criar emprego”.

E garantiu que a diversificação das fontes de financiamento “é algo que o Governo também defende e aliás já começou a concretizar” de forma muito próxima da sugerida. “Quando o Governo, sem aumentar os impostos, consigna à Segurança Social uma parte das receitas do IRC está a trabalhar nesse sentido”, exemplificou.

PUB