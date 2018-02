A Meo pôs a Anacom em tribunal pela imposição de descida dos preços de aluguer dos cabos submarinos que ligam o continente e as regiões autónomas.

Segundo a entidade reguladora, que nesta quinta-feira publicou no seu site, por ordem judicial, um anúncio de citação de contra-interessados, com o processo que está a correr no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (TACL), a empresa da Altice pretende a anulação da decisão de Julho de 2015 que impôs uma descida de 50% nos preços que a PT/Meo cobra aos outros operadores para que estes possam usar os cabos submarinos que ligam Portugal Continental aos Açores e à Madeira, bem como as ilhas destes arquipélagos.

Em causa está especificamente a decisão intitulada: “Adopção de medidas provisórias e urgentes relativas ao mercado de acesso grossista de elevada qualidade num local fixo (circuitos Ethernet CAM e inter-ilhas)”. Porém, em Setembro de 2016, a Anacom voltou a mexer nos preços de utilização desta infra-estrutura, que há muito são motivo de queixa das concorrentes da PT/Meo.

Nessa ocasião, o regulador impôs um corte de cerca de 73% ao custo de aluguer dos circuitos, pelo que, no conjunto, as duas decisões da Anacom acabaram por impor à PT/Meo uma redução de 86% dos preços no espaço de pouco mais de um ano.

Explicou então a Anacom que, “com o crescimento das ofertas de banda larga, o aumento da velocidade da Internet e das ofertas em pacote, tem-se verificado um aumento da procura de capacidade nos referidos cabos submarinos por parte dos operadores concorrentes da Meo que fornecem serviços nas regiões autónomas”.

Essa circunstância, justificava, segundo o regulador, uma alteração aos preços para fomentar a concorrência, alargar a oferta de serviços disponíveis aos consumidores da Madeira e dos Açores e conter subidas de preços. Lembrando que os custos com o aluguer dos circuitos “têm um peso elevado na estrutura de custos” dos operadores concorrentes da PT/Meo e que o aumento do tráfego para as regiões autónomas, para satisfazer o aumento da procura, “conduz a um aumento dos custos operacionais” das empresas, a Anacom explicou que essa pressão poderia “levar a uma subida dos preços retalhistas” - um efeito que pretendia "evitar".

Além disso, a Anacom dizia ainda que tinha identificado problemas de concorrência no negócio do cabo submarino, “nomeadamente, da prática de preços de aluguer dos circuitos excessivamente superiores aos custos”.

A Anacom impôs as descidas e a Meo avançou para tribunal para travá-las. Agora, o tribunal chama as várias empresas do sector das telecomunicações a fazerem valer as suas posições sobre a matéria. Segundo o anúncio que a Anacom divulgou no seu site, as empresas que se entendam pronunciar nesta acção que opõe a entidade reguladora à Meo têm 15 dias para se constituir como contra-interessadas. Na lista de entidades mencionadas no anúncio surgem nomes como a AR Telecom, a DSTelecom, a Nos, a Vodafone, a Refertelecom ou a Oni.

