Com maior ou menor grau de sofrimento, Borussia Dortmund e Arsenal asseguraram nesta quinta-feira a qualificação para os oitavos-de-final da Liga Europa, cumprindo o favoritismo que lhes era atribuído antes do início da eliminatória.

PUB

Um triunfo por 3-2 sobre a Atalanta, na Alemanha, não conferia grande margem de manobra ao Borussia, que se viu em desvantagem no Estádio Citta del Tricolore logo aos 11', graças a um golo de Rafael Toloi. Os italianos colocavam-se na frente, na luta pelo apuramento, e obrigavam os germânicos a emendar a mão.

O golo do empate (e da qualificação) surgiu aos 83', por Marcel Schmelzer, um par de minutos depois de a Atalanta ter desperdiçado, na cara do guarda-redes Burki, uma ocasião de ouro para fazer o 2-0 e, provavelmente, fechar a eliminatória a seu favor.

PUB

Vida difícil teve também o Arsenal, que perdeu, surpreendentemente, em casa com o Oestersunds (1-2). Da primeira mão, os britânicos traziam uma vantagem gorda (3-0), que aos 23' já só estava reduzida a um golo: Aiesh e Sema marcaram em minutos consecutivos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No arranque da segunda parte, os adeptos no Emirates Stadium (a esmagadora maioria deles) ficaram mais descansados, quando Kolasinac reduziu, aos 47', voltando a dar uma folga maior aos "gunners". Apesar da derrota, os londrinos seguem em frente, na qualidade de um dos sérios candidatos à conquista do troféu.

Resultados

AC Milan 1-0 Ludogorets (total: 3-0)

Arsenal 1-2 Östersunds (3-0)

Atalanta 1-1 Borussia Dortmund (2-3)

Athletic Bilbau 1-2 Spartak Moscovo (4-3)

Atlético Madrid 1-0 Copenhaga (5-1)

Sp. Braga 1-0 Marselha (1-3)

CSKA Moscovo 1-0 Estrela Vermelha (1-0)

Dínamo Kiev 0-0 AEK Atenas (1-1)

Lazio 5-1 FCSB (5-2)

Lokomotiv Moscovo 1-0 Nice (4-2)

RB Leipzig 0-2 Nápoles (3-3)

Viktoria Plzen 2-0 Partizan (3-1)

Salzburgo 2-1 Real Sociedad (4-3)

Sporting 3-3 Astana (6-4)

Villarreal 0-1 Lyon (1-4)

Zenit 3-0 Celtic (3-1)

PUB