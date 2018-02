Tirando um condicionamento que envolve apenas equipas russas e ucranianas, o sorteio dos oitavos-de-final da Liga Europa, que terá lugar na sexta-feira, às 12h, em Nyon, será aberto e não contará com cabeças-de-série, o que significa que ao Sporting poderá calhar em sorte um dos pesos-pesados da competição

Em teoria, Atlético Madrid, Arsenal e Borussia Dortmund estarão no topo da lista dos indesejados, sendo que os alemães do RB Leipzig (eliminaram o Nápoles), os italianos do AC Milan (afastaram o Ludogorets) e os espanhóis do Athletic Bilbau (deixaram pelo caminho o Spartak Moscovo) surgirão numa segunda linha de rivais a evitar.

Único representante português na Liga Europa a partir de agora, o Sporting terá também, como possíveis adversários, o Marselha, o CSKA Moscovo, o Dínamo Kiev, a Lazio, o Lokomotiv Moscovo, o Viktoria Plzen, o Salzburgo, o Lyon e o Zenit.

Seja qual for o desfecho do sorteio, está previsto que a próxima eliminatória se discuta a 8 e 15 de Março, sendo que a equipa que for sorteada em primeiro lugar disputará a primeira mão em casa.

