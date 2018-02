Jorge Jesus e Benfica chegaram a acordo relativamente ao diferendo que se mantinha entre as duas partes desde a saída do técnico para o Sporting em 2015. A notícia foi avançada pela imprensa desportiva e confirmada pelo técnico esta quinta-feira. A sessão prevista para esta sexta-feira, no Tribunal do Barreiro, já não se realizará.

"Quem chegou a acordo foi o meu advogado, foi ele que resolveu o problema. Quando sair daqui vou falar com ele. Tanto eu como o Benfica achamos que era a melhor solução e foi tudo normal", disse Jorge Jesus, em conferência de imprensa no final do encontro do Sporting com o Astana (3-3), na Liga Europa. Fonte próxima do processo adiantou à agência Lusa que os termos do acordo vão ser tornados públicos na sexta-feira.

O Benfica pedia uma indemnização de 14 milhões de euros a Jorge Jesus por considerar que o técnico tinha começado a trabalhar com o Sporting ainda durante o último mês de contrato com o Benfica, em Junho de 2015, e por alegada apropriação de software confidencial do clube. Já Jesus, exigia o pagamento do vencimento referente a esse último mês de contrato, alegando não o ter recebido.

com Lusa

