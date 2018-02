A empresa Fosun, com negócios em Portugal, assume o controlo da Lanvin, a marca de alta costura mais antiga de França, que já estava em mãos chinesas (75%), mas da empresária de Taiwan, Shaw Lan Chu-Wang; e, numa percentagem menor (25%), em mãos suíças, do empresário Ralph Bartel.

Por cá, a Fosun é detentora da seguradora Fidelidade e da maior participação do BCP (cerca de 25%). Em França, os chineses são proprietários do Club Med e agora expandem-se para a moda com a compra da Lanvin. Actualmente, o mercado chinês tem apostado no consumo de marcas de luxo.

Nos últimos anos, a maison francesa tem lutado contra a queda de vendas e tem mudado, com alguma frequência, de director criativo. Para já, ainda não se conhecem grandes detalhes da transação, mas a Fosun avança que os accionistas actuais, Wang e Bartel, mantêm uma participação minoritária na Lanvin, aponta a Reuters.

O grupo chinês vai investir cerca de cem milhões de euros neste negócio, disse fonte próxima, citada pela Reuters. Em comunicado, a Fosun acrescentou que a Lanvin "entrará numa nova fase de expansão".

Recorde-se que a Lanvin é das casas de costura mais antigas, com quase 130 anos de história, e foi fundada por Jeanne Lanvin em 1889, na Rue Boissy d'Anglas, em Paris.

