A actual presidente do Sindicato dos Jornalistas (SJ), Sofia Branco, foi reeleita para novo mandato nas eleições de hoje, nas quais, apesar de existirem duas listas, apenas a vencedora - lista B - se candidatou aos cinco órgãos.

"A Mesa da Assembleia Geral Eleitoral informa que a lista B venceu a eleição para os corpos gerentes do triénio 2018/2020. Na eleição participaram 554 eleitores", refere uma comunicação publicada no sítio do SJ na Internet.

Na eleição da Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal, que tinha apenas a lista B como candidata, registaram-se 526 votos em Lisboa, Porto e Madeira. A lista B obteve 443 votos, com 64 brancos e 19 nulos.

Para o Conselho Deontológico, que contava com duas listas, a lista A - que conta com o ex-presidente do SJ Alfredo Maia - e a lista B, registaram-se 536 votos, com a B a obter 353 votos, a lista A 170 votos, com nove brancos e quatro nulos.

Já para o Conselho Geral, que também contava com as duas listas, a B conseguiu 366 votos, a A 160, a que se juntam sete votos brancos e três nulos.

"Em resultado desta votação, a Lista B elegeu quatro mandatos para o Conselho Deontológico e a Lista A um mandato. Para o Conselho Geral, a Lista B elegeu 15 mandatos e a Lista A seis", acrescenta o documento, uma vez que para estes dois órgãos a eleição é pelo método de Hondt.

Para a direcção regional da Madeira, concorreu apenas a Lista U, que obteve 43 votos, registando-se ainda um voto branco e um nulo.

