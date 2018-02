O pai da criança de oito anos que foi encontrada dentro de uma mala enquanto tentava passar a fronteira entre Marrocos e Ceuta, enclave espanhol no Norte de África, foi condenado ao pagamento de uma multa de 92 euros.

O costa-marfinense, que esteve durante um mês em prisão preventiva em 2015, foi condenado ao pagamento de uma multa porque ficou provado que não sabia que o filho ia ser transportado dentro de uma mala. O pai da criança de oito anos acreditava que a viagem ia ser feita de carro.

“Nem eu nem o meu pai sabíamos que me iam transportar dentro de uma mala”, disse o rapaz, agora com dez anos, aos juízes espanhóis, segundo a BBC. O pai do rapaz terá pago a “pessoas com contactos” que prometeram levar a criança de forma legal até à Europa.

O caso remonta a Maio de 2015, altura em que os funcionários da fronteira entre Marrocos e Ceuta pararam uma jovem que carregava uma mala pesada. Ao passar a mala pelo detector de metais perceberam que lá dentro estava uma pessoa.

