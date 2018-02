Ocorreu esta manhã pelas 10h25 um acidente na Avenida da Liberdade, no cruzamento com a Rua Alexandre Herculano, entre um veículo ligeiro e uma ambulância.

PUB

Fonte do gabinete de comunicação do INEM deu conta de operações a decorrer para solucionar a situação e que no local se encontravam 3 ambulâncias do INEM, um veículo dos bombeiros e um motociclo de emergência.

O impacto terá provocado quatro feridos ligeiros, que segundo o Regimento Sapador dos Bombeiros foram encaminhados para o Hospital São José.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Seguidamente, por volta das 12h26, deu-se um segundo acidente na mesma avenida entre um motociclista e uma viatura ligeira mas desta vez em frente ao número 190, perto do cinema São Jorge.

Segundo fonte da PSP o segundo sinistro fez um ferido grave e originou o corte das duas vias ascendentes da avenida, condicionando novamente o trânsito e levando os bombeiros e a PSP ao local.

Ambos os acidentes ocorrem um dia depois de um outro, também na Avenida da Liberdade, envolvendo um autocarro turístico. O veículo da Carristur embateu numa árvore, que foi abatida de imediato "por questões de segurança". Treze pessoas ficaram feridas – oito foram transportados para o hospital de São José e cinco foram assistidos no local.

PUB