O FC Porto teve um pouco mais de um mês para descobrir como dar a volta ao Estoril e mostrou, nesta quarta-feira, ter encontrado a solução. Num jogo que começou a ser disputado a 15 de Janeiro e foi interrompido por razões de segurança, no Estádio António Coimbra da Mota, os "dragões" recuperaram da desvantagem de um golo ao intervalo e ganharam por 1-3, reforçando a condição de líderes do campeonato.

Alex Telles abriu o marcador logo aos 53', na sequência de um livre que ainda mereceu a atenção do videoárbitro. O brasileiro empatou o encontro mas acabaria por deixar o relvado minutos depois, com uma lesão no joelho, sendo substituído por Diogo Dalot.

O Estoril abanou com o golo e permitiu ao adversário chegar com a bola controlada ao último terço. Aproveitou o FC Porto para saltar para a frente da partida, com golos de Soares aos 59' e 67', ambos na recarga a um primeiro remate.

Só nos instantes finais o Estoril conseguiu aproximar-se com algum perigo da baliza de Casillas, com o guarda-redes espanhol a fazer uma defesa com os pés (a única digna desse nome) aos 88'.

Graças a este triunfo, o 19.º dos "azuis e brancos" em 23 jornadas, o FC Porto amplia para cinco os pontos de vantagem sobre o Benfica e o Sporting na luta pelo título nacional.

