O jogador português do Villarreal, Ruben Semedo, continua detido por suspeitas de vários crimes entre eles roubo, agressões e posse ilegal de arma e só será presente a um juiz quinta-feira. Entretanto, a casa do jogador em Bétera, Espanha, foi alvo de buscas e de acordo com o jornal Las Provincias, a polícia terá encontrado uma arma, envolvida no incidente, e registado uma discoteca que o jogador tinha montado no sótão.

PUB

A vida de Ruben Semedo em Espanha não está nos melhores dias. Detido para interrogatório por três vezes nos últimos quatro meses, desta vez, o jogador de 23 anos terá de esperar até ao limite do prazo legal para ser ouvido por um juiz. A agência de notícias EFE avança que tal só vai acontecer na quinta-feira e até lá, Semedo continuará detido. Tudo por causa de uma denúncia de um homem que terá sido sequestrado, agredido e roubado por Semedo, por um primo e por um terceiro homem.

Tudo terá acontecido na casa de Ruben Semedo, num condomínio de luxo, onde o jogador, de acordo com a investigação do jornal Las Provincias, dava festas privadas, com várias pessoas a entrarem e a saírem.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A braços com o problema na Justiça, o português tem também agora um problema profissional. O Villarreal informou que abriu um processo de averiguação do que se passou e que "tomará as medidas disciplinares oportunas com o máximo rigor e contundência, tendo em conta a gravidade dos actos sucedidos", lê-se no comunicado divulgado pelo clube.

Já esta terça-feira, em declarações à TSF, o empresário do jogador, Cátio Baldé, defendia a ideia que Ruben Semedo tinha sido "vítima de uma burla". Contudo, admitia a possibilidade de o jogador ter "reagido fora do âmbito da lei, daquilo que é legal, se é que aconteceu".

As outras duas denúncias que levaram a que fosse ouvido pela Guardia Civil desde que foi para Espanha, saído do Sporting, aconteceram por incidentes à saída de uma discoteca, em Outubro e Novembro do ano passado, quando o jogador estava de baixa por lesão. Das duas vezes, Semedo foi detido mas acabou por sair horas mais tarde.

PUB