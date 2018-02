O Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, em Braga, recebe esta sexta-feira uma colecção constituída por um conjunto de peças de mármore e mosaicos, entre as quais uma "grande escultura" de uma figura togada romana.

PUB

O anúncio foi feito em comunicado divulgado esta quarta-feira pela Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN), que acrescenta que outros destaques da colecção – "única no mundo" – são uma escultura da cabeça do imperador Trajano e um torso de militar em mármore.

Segundo a DRCN, as peças fazem parte da colecção particular do casal alemão Marion Buehler-Brockhaus e Hans Peter Buehler e a sua doação ao Museu D. Diogo de Sousa "constituirá um dos momentos mais marcantes da comemoração do centenário" desta instituição.

PUB

"Faz parte desta colecção um vastíssimo leque de objectos de diversas proveniências e cronologias, desde o Mundo Egípcio, Grego, Etrusco e Romano, entre outros", refere o comunicado.

Entre as peças, encontram-se esculturas em mármore, bronze e terracota, mosaicos romanos, vasos cerâmicos gregos e etruscos, unguentários romanos em vidro, utensílios, equipamentos e adornos em bronze e metais nobres.

Estas peças destinam-se a uma "grande exposição" dedicada à arqueologia do mundo clássico do Mediterrâneo, cujas datas não foram adiantadas.

A DRCN explica que o gosto do casal Buehler-Brockhaus pela arte e pela arqueologia se revelou na sua juventude, levando-os a estudar estas temáticas e a visitar sítios arqueológicos e museus um pouco por todo o mundo e a adquirir peças de arte clássica desde cedo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A génese desta colecção particular de arqueologia remonta a 1959, quando Hans Peter adquiriu a sua primeira peça, tendo-se perpetuado até os dias de hoje.

O casal de origem alemã está radicado em Portugal há cerca de 11 anos.

A criação oficial do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa ocorreu em 28 de Março de 1918.

PUB