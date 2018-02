O próximo filme de Jordan Peele, segundo o próprio, vai ser “totalmente semelhante” a Foge, o seu primeiro trabalho como argumentista e realizador, e está agora na fase de escrita para ser filmado ainda este ano. Foi isso que o actor cómico transformado em cineasta, cuja primeira obra está nomeada este ano para os Óscares de Melhor Realizador, Melhor Argumento Original, Melhor Filme e ainda de Melhor Actor Principal (para Daniel Kaluuya), disse numa entrevista a Stephen Galloway, do The Hollywood Reporter, que foi feita ao vivo na Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles, no final de Janeiro, e publicada na passada segunda-feira.

Não há qualquer informação sobre os temas que o filme abordará, já que Peele só adiantou que será “um filme de género”. Em Março do ano passado, Peele revelava, a falar com o site Business Insider, já ter quatro outros “thrillers sociais” planeados. Nessa entrevista de Março, o realizador, que se move no campo do terror, do suspense e da comédia, explicava que, para ele, os monstros "melhores e mais assustadores" eram os seres humanos e, especialmente, aquilo de que as pessoas são capazes quando se juntam. Referia-se também a “demónios sociais", que são "inatamente humanos" e fazem parte do modo como as pessoas pensam e interagem. Cada um desses futuros filmes, continuava, seria sobre um desses “demónios sociais” diferente.

PUB

PUB

Peele, que deixou a representação para se concentrar na escrita, realização e produção (está, por exemplo, a trabalhar num filme de Spike Lee e numa nova A Quinta Dimensão), fotografou a cantora e actriz Janelle Monáe para o tema de capa da próxima edição de W Magazine – Greta Gerwig e Luca Guadagnino, outros dois nomeados dos Óscares, foram os outros fotógrafos escolhidos. Revelada esta semana, é uma sessão fotógrafica chamada Noir Town, em que Peele imagina Monáe como uma protagonista de um flime de Alfred Hitchcock, uma detective que é uma mulher negra, algo que não acontecia no universo do mítico realizador.

PUB