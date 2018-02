Um apostador em Portugal vai receber 257.544 euros (antes de impostos) por ter acertado em cinco números e uma das duas estrelas da chave do Euromilhões sorteada nesta terça-feira. Nenhum apostador acertou na totalidade da chave, pelo que no próximo sorteio, sexta-feira, o valor do jackpot sobe dos 160 milhões que estavam em jogo para 174 milhões de euros, segundo os dados publicados pelo site oficial dos jogos explorados pela Santa Casa.

PUB

Para Portugal vem também um terceiro prémio (cinco números certos), no valor de 17.138 euros (ilíquidos) e 12 quartos prémios (quatro números e duas estrelas), cada um a valer 2934 euros. Confira aqui a chave do sorteio 15/2018, extraída nesta terça-feira.

PUB