O Sindicato de Magistrados do Ministério Público volta a equacionar fazer greve, depois de o Ministério da Justiça ter introduzido alterações de última hora ao seu estatuto profissional que entendem ser lesivas dos seus direitos.

Em causa estão disposições introduzidas na versão mais recente da proposta de lei do Estatuto do Ministério Público, datada do final do mês passado, que segundo o sindicato implicam reduções de salário para alguns procuradores.

Outra alteração considerada gravosa passa pela forma como os magistrados passam a ser escolhidos para os Departamentos de Investigação e Acção Penal espalhados pelo país: em vez de ser por concurso, como até aqui, ficam dependentes de indicação dos procuradores-gerais distritais, ou seja, da confiança dos superiores hierárquicos, que passam a ser quem propõe o seu nome ao Conselho Superior do Ministério Público

"A proposta prevê a escolha de magistrados para o desempenho de determinadas funções-chave com base em indicações de carácter pessoal e não de acordo com um concurso baseado em regras transparentes e bem definidas, próprias de um sistema que preserva a ética republicana", critica o sindicato num parecer que divulgou esta terça-feira ao final da manhã.

"Não aceitamos esta proposta do Ministério da Justiça, que irá implicar um confronto se não houver retrocesso", observa o presidente do sindicato, António Ventinhas. Afinal, acrescenta, quase desde o início das negociações com o Governo, que começaram no Verão passado, que o sindicato está mandatado pelos sócios para marcar uma greve, se as circunstancias assim o ditarem.

Segundo o dirigente sindical, várias destas alterações de última hora não foram sequer discutidas em sede negocial, enquanto outras matérias tinham sido alvo de um acordo agora violado. "Houve questões em que o Ministério da Justiça voltou atrás", lamenta António Ventinhas.

