Segundo fonte da GNR, cerca das 21h30, foi dado um alerta de que que dois jovens estariam a "importunar" duas mulheres, nomeadamente com "piropos de cariz sexual".

PUB

"Os militares da GNR tentaram identificar os indivíduos e retirá-los do local, mas eles ofereceram resistência e foi necessário fazer uso da força", acrescentou. A GNR mobilizou reforços para o local, nomeadamente do posto de Prado e do destacamento de intervenção de Braga.

Dois militares da GNR e os dois jovens ficaram feridos, tendo todos sido transportados ao Hospital de Braga, para serem assistidos. "Já tiveram todos alta", disse ainda a fonte.

PUB

Os dois jovens ficaram detidos e vão ser levados a tribunal, para primeiro interrogatório.

PUB