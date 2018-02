Um acidente com um autocarro turístico na Avenida da Liberdade, em Lisboa, fez esta terça-feira doze feridos ligeiros, disse ao PÚBLICO fonte do gabinete de comunicação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

PUB

O acidente ocorreu pelas 9h50, tendo o autocarro embatido numa árvore no sentido ascendente da Avenida da Liberdade, junto à Praça dos Restauradores, provocando ferimentos a doze pessoas, duas das quais tiveram de ser desencarceradas.

Ainda assim, todos os feridos são considerados ligeiros. Quatro foram assistidos no local e oito foram encaminhados para o Hospital de São José. Entre esses, há quatro do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 50 e os 70 anos, e quatro mulheres, entre os 49 e os 70 anos, detalhou fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. Segundo a mesma fonte, seis dos turistas feridos são ingleses e dois belgas.

PUB

Segundo avança a agênia Lusa, as autoridades vão cortar, por motivos de segurança, a árvore onde o autocarro turístico de dois andares embateu. De acordo com Tiago Lopes, segundo comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros, o autocarro foi retirado do local pelas 11h25, com recurso a escolta policial, e vai ser transportado para o estaleiro da Carris.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O trânsito está cortado nos dois sentidos da Avenida da Liberdade, desde as 11h30, por questões de segurança, enquanto as autoridades cortam a árvore.

Em comunicado, a Carristur, proprietária do autocarro de dois andares envolvido no acidente, esclareceu que "não houve despiste do condutor" e que "a viatura estava alinhada com o eixo da via". A empresa avançou ainda que vai "instaurar imediatamente um inquérito para apurar as causas deste acidente".

No local do acidente estiveram duas viaturas médicas, duas ambulâncias do INEM e outras cinco dos bombeiros voluntários de Lisboa, Lisbonenses, Sapadores e dos bombeiros Cabo Ruivo e do Beato.

PUB