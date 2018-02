Foi encontrado nesta terça-feira um engenho explosivo na Praia Velha, em São Pedro de Moel, Leiria. A informação foi confirmada ao PÚBLICO pela GNR de São Pedro de Moel. De acordo com a capitania da Polícia Marítima da Nazaré, o explosivo foi encontrado pelas 14h30 e já terá sido desactivado.

No local, as autoridades montaram um perímetro de segurança, mas a mesma fonte adianta que não há perigo para as habitações e população em redor.

A resposta ao alerta foi coordenada pela Polícia Marítima.

