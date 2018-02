Foi no dia 19 de Fevereiro, durante a manhã, que a GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal e do Posto Territorial de Vialonga, resgatou um cão do interior de um apartamento onde estava a deflagrar um incêndio, na localidade de Vialonga, em Vila Franca de Xira.

O alerta terá sido dado por um militar que, observando uma coluna de fogo a sair de um apartamento, terá iniciada a mobilização de vários profissionais a fim de prestar apoio.

Com a chegada dos bombeiros ao local foi dado conta que existia um cão dentro do apartamento e sabendo que os proprietários demorariam a chegar, a GNR decidiu agir escalando pelo exterior do prédio e acedendo à varanda, descreve-se em comunicado.

As chamas provinham de uma máquina de lavar e a entrada dos militares na casa terá possibilitado o salvamento do animal bem como o domínio do fog com recurso aos extintores existentes no prédio.

O animal foi retirado do local ileso e em segurança e posteriormente devolvido aos seus proprietários.

