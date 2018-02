Ruben Semedo, jogador português do Villarreal, foi outra vez notícia esta terça-feira por ter estado, alegadamente, envolvido em mais um incidente violento, que envolve uma pistola e agressões. O português acabou por ser detido esta madrugada pela Guardia Civil, a terceira vez em quatro meses, sob suspeitas de roubo, posse ilegal de uma arma de fogo e agressão e espera por uma audiência com um juiz, em prisão, que pode apenas acontecer na quarta ou quinta feira.

O incidente terá acontecido no passado dia 12 de Fevereiro, na casa do jogador, em Bétera. O jornal espanhol Las Provincias conta que a alegada vítima apresentou queixa numa esquadra em Valência dizendo que foi agredido, roubado e impedido de sair da casa pelo jogador e por mais dois homens.

A vítima diz que os homens lhe roubaram as chaves e que se dirigiram à sua casa para lhe levarem dinheiro e alguns bens que poderiam incriminar o trio — sem no entanto a notícia dar conta do que se poderia tratar. Conta ainda a vítima que foram disparados dois tiros como ameaça.

Na altura da queixa, o homem queixoso apresentava contusões e um ferimento no tornozelo que lhe dificultavam a locomoção. Na polícia acabou por identificar os agressores como Ruben Semedo e um primo do jogador.

O português “foi detido esta madrugada e será posto à disposição de um juiz amanhã (quarta-feira) ou depois (quinta-feira)”, disse à Lusa fonte da Guardia Civil. Pela lei espanhola, tem 72 horas para ser ouvido.

Desde que foi para Espanha, saído do Sporting, Ruben Semedo já foi detido três vezes em quatro meses por incidentes semelhantes. As outras duas denúncias que levaram a que fosse ouvido pela Guardia Civil aconteceram por incidentes à saída de uma discoteca, em Outubro e Novembro do ano passado, quando o jogador estava de baixa por lesão. Das duas vezes, Semedo foi detido mas acabou por sair horas mais tarde.

