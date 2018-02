As duas maiores empresas no mundo da moda, LVMH e Kering, juntaram-se e fizeram uma plataforma a que chamaram WeCareForModels.com que tem como objectivo ajudar os modelos, protegê-los e transmitir conselhos.

Já em Setembro, as duas multinacionais criaram uma directiva que tem de ser seguida por todas as marcas com o objectivo de "assegurar o bem-estar das modelos". Então, a directiva previa a proibição de contratar modelos demasiado magras ou menores de 16 anos. Assim, as marcas de ambos os grupos só estão autorizadas a contratar modelos que apresentem um atestado médico válido, de forma assegurar que estão saudáveis para realizarem o trabalho. A medida surge na sequência de uma lei, criada em Maio passado, em França, que pune, com multas até 75 mil euros, quem contrate uma modelo que não esteja de acordo com as normas de saúde.

Agora, o novo site terá conselhos sobre nutrição e bem-estar físico e mental; e também fornecerá testemunhos de profissionais da indústria, como Maria Grazia Chiuri, directora criativa da Dior, Marco Bizzarie, director-gerente da Gucci ou Stella McCartney.

