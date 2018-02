O Poder Público esteve no 37.° Congresso do PSD. Ouvimos militantes, e ainda Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira, e Margarida Balseiro Lopes, deputada e candidata à liderança da JSD. Neste episódio, ainda o balanço do congresso social-democrata pela voz do jornalista do PÚBLICO Manuel Carvalho.

PUB

Subscreva o programa Poder Público no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.

PUB