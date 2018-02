A Polícia federal australiana disse, esta segunda-feira, estar a investigar o deputado do Partido Nacional da Austrália, George Christensen, que publicou no sábado uma fotografia na sua página pessoal de Facebook onde empunhava uma arma com uma legenda sobre “os rufiões Verdes”. O líder dos Verdes australianos, Richard Di Natale, reportou a fotografia às autoridades no domingo.

“Têm que se perguntar a vocês mesmos, sentem-se com sorte, seus rufiões Verdes?”, lia-se na legenda original da fotografia. Mais tarde, e depois das críticas que começaram a surgir, sobretudo vindas dos Verdeds australianos, a legenda foi alterada para “Têm que se perguntar a vocês mesmos, têm sentido de humor, seus rufiões Verdes?”. No domingo, a fotografia foi apagada.

Christensen afirma que se tratava de uma referência ao filme de Clint Eastwood, A Fúria da Razão, de 1971, onde a personagem interpretada por Eastwood diz: “Sinto-me com sorte? Bem, tu sentes-te, rufião?”.

Richard Di Natale, líder dos Verdes australianos, reportou a fotografia às autoridades no domingo e pediu ao primeiro-ministro, Malcolm Turnbull, que obrigasse Christensen a apagar a publicação. “Dezassete jovens morrem a tiro a sangue frio [referindo-se ao tiroteio na Florida] e ele pensa que isto está bem? Não tem perfil para ser deputado”, escreveu Di Natale no Twitter.

Numa entrevista à rádio local 3AW, o primeiro-ministro classificou a fotografia como “muito desapropriada” e recusou tecer mais comentários. Turnbull acrescentou apenas que o caso já estava nas mãos da polícia.

Esta segunda-feira, um porta-voz da polícia federal confirmou à Reuters que o caso “está a ser tratado”.

O deputado recusou-se a pedir desculpa pela publicação. Disse que era “uma foto irónica inspirada no A Fúria da Razão”. Nas declarações que deu aos jornalistas australianos, Christensen referiu que os activistas dos Verdes que protestam nas minas de carvão de Abbot Point, no norte da Austrália, constituiam um perigo maior do que as armas. “São eles que colocam vidas em risco – não só dos próprios manifestantes, que fazem essas coisas ilegalmente, mas também as dos trabalhadores que lá estão”, disse o deputado na segunda-feira, cita a Reuters.

“Não vou receber lições de moral de uns Verdes extremistas por uma piada que publiquei numa rede social”, disse o deputado, citado pelo canal de televisão australiano ABC.

Christensen é conhecido pelos seus comentários controversos. No passado, defendeu a proibição da utilização da burqa na Austrália e a punição física de toxicodependentes.

