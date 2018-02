O sarrabulho doce faz-se com a tradicional matança do porco, em várias localidades nortenhas. Mas, mesmo no Norte, é uma iguaria um tanto esquecida. Daí que, na freguesia de Caíde de Rei, em Lousada, um conjunto de boa gente tenha resolvido criar uma confraria do sarrabulho doce. Todos os anos, a confraria organiza um concurso, entre outros eventos, para avaliar a receita de cada participante, pois existem vários modos de fazer.

Nos tempos que correm, é normal que o seu ingrediente mais distintivo — o sangue de porco cozido que se mistura com pão, açúcar amarelo e mel — faça torcer muitos narizes. Mas experimente este doce de colher, sobremesa de Inverno, e logo verá.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revelará um vídeo novo sobre um doce diferente.

