A Bundesliga é a segunda liga de futebol profissional com mais receitas (apenas atrás da Premier League inglesa), é a mais rentável da Europa e uma das que têm as melhores assistências em estádios. Os adeptos germânicos não estão habituados a ver jogos à segunda-feira à noite – e os do Eintracht Frankfurt, pelo menos, não querem habituar-se. Apesar de terem ido nesta segunda-feira ao estádio apoiar a equipa na vitória sobre o RB Leipzig, promoveram dois protestos para mostrarem o seu descontentamento. Antes do encontro e no intervalo, atiraram centenas de bolas de ténis para o relvado. A limpeza atrasou a partida – mas perdido por um, perdido por mil e a chuva amarela deu uma enorme visibilidade ao descontentamento das bancadas.

Para a equipa de Leipzig, era uma partida importante. Jogava a possibilidade de ascender ao segundo lugar da liga alemã. Lá como cá, o vídeo-árbitro (VAR) foi usado para desfazer decisões: a equipa do Leipzig viu um penálti a seu favor anulado após consulta ao VAR. Foi apenas mais uma incidência do jogo a contribuir para um ambiente tenso, que se sentiu durante todo o encontro tanto no relvado (o árbitro admoestou oito jogadores com cartão amarelo durante o jogo), como na assistência, que assobiou mais do que cantou.

Esta foi a primeira de cinco partidas da Bundesliga agendadas para uma segunda-feira à noite, uma decisão que não caiu bem junto dos adeptos. Em Frankfurt, além de inundarem o relvado com bolas de ténis junto das balizas, os adeptos mostraram tarjas e faixas de protesto, em que reafirmavam o descontentamento, com frases como "Não ao futebol às segundas-feiras à noite". "Bem-vindos ao DFB Horror Show", lia-se numa das muitas faixas (DFB é a sigla da federação alemã de futebol). Noutra escreveram: "Por causa de 1% tendes o protesto de 100%". Segundo um jornal local de Dortmund, os adeptos do Borússia (conhecidos pelo espectáculo festivo nas bancadas) prometem não comparecer no jogo contra o Augsburgo, agendado para segunda-feira, 26/02.

Antes do apito inicial, centenas de adeptos desceram as bancadas, aproximaram-se do relvado e deram início à primeira das rajadas de bolas amarelas. Consequência imediata: o jogo começou seis minutos depois da hora marcada. Ao intervalo, a cena repetiu-se, com muitos rolos de papel atirados à mistura. No intervalo, repetiram o gesto. "A cultura dos adeptos exige tempo livre", dizia-se noutra faixa exibida nesta noite na Commerzbank Arena de Frankfurt.

Foto "As segundas são para desopilar", lê-se num destes cartazes Lusa / Armando Babani

"Desde que tenham mais uns euros no bolso, não se importam nada com o número de dias férias que nós, os adeptos, temos de tirar para poder estar aqui", lia-se num comunicado emitido pelos adeptos da equipa da casa, citado pela Reuters. "O marketing é a prioridade deles", criticam na nota, aludindo aos responsáveis da federação e dos clubes. A DFB, por seu lado, explicou a medida com a tentativa de dar mais dias de descanso às equipas que estão nas competições da UEFA, como é o caso do Leipzig, que está na luta pela Liga Europa.

A vitória do Eintracht (2-1) foi assegurada logo na primeira parte e colocou o emblema de Frankfurt no terceiro lugar do campeonato, com 39 pontos, menos um do que o Borússia de Dortmund, que é segundo com 40. Já o Leipzig fica no quinto lugar, com 38, numa disputa longínqua da do líder da tabela, o Bayern de Munique, que segue no primeiro lugar, com 59 pontos (ao fim de 23 jornadas), um avanço considerável face à concorrência.

