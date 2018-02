A cerimónia dos BAFTA juntou no domingo algumas das maiores estrelas de Hollywood – e membros da família real britânica –, na 71.ª edição da entrega de prémios, no Royal Albert Hall, em Londres. Tal como aconteceu nos Globos de Ouro, os convidados vestiram (quase todos) preto, em sinal de apoio aos movimentos contra o assédio e abuso sexual.

A começar por quem fugiu ao dress code subentendido – que nos Globos de Ouro foram três mulheres – Frances McDormand, vencedora do prémio de melhor actriz, pelo papel em Três Cartazes à Beira da Estrada (o grande vencedor da noite), admitiu no seu discurso de agradecimento que tem "alguma dificuldade com a obediência", mas deixou claro o seu apoio pelas "irmãs" em preto, unidas pela denúncia dos comportamentos abusivos em Hollywood.

Já a duquesa de Cambridge, que optou por um vestido verde escuro Jenny Packham, não ofereceu explicações. No entanto, nota o Business Insider, terá evitado o preto provavelmente para manter uma posição neutra em relação a uma questão política, uma vez que a família real quer-se neutral. Ainda assim, optou por um tom escuro – interpretado por muitos como um subtil aceno à causa.

Desde Jennifer Lawrence a Angelina Jolie, pela passadeira passaram algumas das maiores estrelas de Hollywood, inclusive as actrizes também nomeadas para os Óscares Saoirse Ronan, Margot Robbie, Allison Janney e Octavia Spencer. Na fotogaleria, em cima, mostramos-lhe alguns dos nomes mais célebres.

Pela passadeira vermelha passaram ainda membros do grupo feminista Sisters Uncut, que luta contra a violência doméstica. Em protesto contra as políticas da primeira-ministra, vestiram t-shirts com as palavras "Time's Up Theresa May" e deitaram-se na passadeira.

