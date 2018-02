Você quer trabalhar?

PUB

Se responder sim à pergunta, aviso-o já de que há grandes probabilidades de estar enganado ou de ser mentiroso. É o que lhe dirá Pedro Ferraz da Costa, conhecido por ser uma das pessoas que, em Portugal, mais trabalha e mais faz trabalhar. Para ele, o trabalho não é um meio, é um fim. Como tal, os patrões até deveriam pagar menos ainda, e nem sequer é risível supor que ele pensa que, ao proporcionar esse gozo aos seus trabalhadores, deveriam ser estes a pagar-lhe. É como andar num carrossel, a gente diverte-se, mas paga para isso. Ora, se o “patrãozinho” pensa que o homem foi feito para trabalhar, nada a estranhar se o obrigar a pagar para isso.

Salário? Para quê? Você ainda quer mais? Deixe-se de mentiras, você não quer é trabalhar.

PUB

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

E a consciência , senhores advogados?

Fiquei chocado ao ver a entrevista dada por Mónica Quintela e Rui da Silva Leal, advogados de Pedro Dias a um canal televisivo. Primeiro, e antes do mais, eles são os únicos responsáveis pela estratégia e declarações absurdas proferidas pelo presumível autor da morte de várias pessoas, Pedro Dias.

Esta advogada e este advogado tentam montar um estratégia que é mentirosa, imoral e que pretende única e exclusivamente favorecer um possível criminoso. Será que tais advogados têm consciência? Será que dormem bem em cima das mentiras que mandam o seu constituinte, Pedro Dias, dizer? Será que só pretendem a luz da ribalta, colocando em último lugar a obtenção da verdade, ou mais grave do que isso, pretendem unicamente colocar pedras no caminho da obtenção da verdade e da justiça?

Embora Pedro Dias tenha todo o direito a ser defendido, penso que não pode valer tudo e a verdade é que Mónica Quintela e Rui da Silva Leal ultrapassaram os limites do que pode ser aceite, uma vez que mandaram Pedro Dias dizer em tribunal que afinal o culpado da morte do soldado da GNR foi o próprio soldado. Os advogados não podem ser um meio de fuga e de atenuação de penas de criminosos mas devem ser, isso sim, meios que contribuam para a aplicação da pena justa, tendo sempre como pano de fundo a verdade que eles conhecem melhor do que ninguém já que a mesma lhes foi contada pelo seu constituinte. Em alguns casos, e este é um deles, os advogados de defesa deveriam ter vergonha da própria actuação.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Activos tóxicos

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desenrola-se a partir de hoje o congresso do maior partido português saído das últimas eleições - seria bom que este partido, fundamental para a democracia, se renovasse e se abrisse à sociedade civil; hoje todos os nossos partidos estão fechados em si mesmos, repetindo as mesmas banalidades e destilando o seu habitual fel contra adversários.

O PSD de Rui Rio tem uma oportunidade única de fazer diferente, ou seja, descer ao povo e ouvir os seus anseios. Fazer a mesma política do PS, fechado na sua arrogância, é condenar o PSD à irrelevância.

Ezequiel Neves, Lisboa

PUB