Donald Trump repreendeu o FBI por ter “ignorado todos os sinais emitidos pelo atacante da escola na Florida”. Na sua conta na rede social Twitter, um dos palcos preferidos do Presidente norte-americano, critica esta agência federal por não ter evitado o ataque (que resultou em 17 mortos e 14 feridos), apesar de ter sido alertado, atribuindo esse facto à investigação que está a conduzir para provar que existe uma ligação da Rússia à campanha que o levou à Presidência dos Estados Unidos.

“É muito triste que o FBI tenha falhado todos os sinais dados pelo atirador da escola na Florida. Isto não é aceitável”, escreveu. “Estão a gastar demasiado tempo a tentarem provar o conluio russo com a campanha Trump. Não há conluio nenhum. Concentrem-se no essencial e deixem-nos a todos orgulhosos!”

Em Janeiro, o FBI recebeu uma pista de que Nikolas Cruz, o jovem de 19 anos que é o autor confesso do mais recente tiroteio num liceu americano, poderia tentar algo deste género. A informação chegou através de uma pessoa próxima do estudante, que fora expulso do liceu Marjory Stoneman Douglas por mau comportamento. Porém, a agência federal não investigou essa suspeita, como admitiu em comunicado na sexta-feira, e não a deu a conhecer à delegação de Miami.

Entre os “sinais” que o FBI terá “ignorado”, para usar a palavra escolhida pelo Presidente, estão mensagens que o estudante publicou nas redes sociais e o facto de Cruz ter acesso a uma arma.

De acordo com a Fox News, as falhas no caso Nikolas Cruz, entretanto acusado de 17 crimes de homicídio premeditado, levaram já o procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, a ordenar uma revisão dos procedimentos do FBI. Diz ainda esta televisão e a agência de notícias Associated Press que Marco Rubio, republicano que é senador pela Florida, pediu ao Congresso que lançasse uma investigação às operações desta agência federal que tem estado debaixo de fogo desde que Trump chegou à Casa Branca.

Outro republicano, Rick Scott, o advogado que é o actual governador da Florida, pediu já ao director do FBI, Christopher Wray, que se demita.

Trump e os republicanos que o apoiam têm criticado o FBI nos últimos meses. Não gostaram que a agência não acusasse Hillary Clinton de crime no caso dos emails – a candidata democrata à presidência usou servidores pessoais para trocar mensagens electrónicas durante o seu mandato como secretária de Estado, entre 2009 e 2013 – e acreditam que falta imparcialidade ao procurador especial Robert Muller, que investiga as suspeitas de interferência russa nas eleições norte-americanas.

Na semana passada, na sequência do trabalho desenvolvido por Muller e por uma grande equipa de investigadores, 13 russos foram acusados de interferência. Trump tem negado constantemente qualquer ligação ou interferência de Moscovo.

O tiroteio no liceu Marjory Stoneman Douglas, o mais mortífero numa escola americana desde 2012, reiniciou o debate, aliás recorrente, sobre a lei que regula o acesso a armas nos Estados Unidos.

Nos protestos que se seguiram ao ataque pediu-se regras mais restritivas e criticam Trump por receber apoios da National Rifle Association (NRA), poderosa organização que tem feito lobby para que não sejam impostas novas limitações. A NRA foi um dos financiadores da campanha do actual Presidente.

