Lugares que desaparecem sem ninguém dar por isso

Trás-os-Montes podia ser apenas uma memória esbatida para Luís Preto, que nasceu lá mas que se mudou muito novo para o Minho. Mas as constantes visitas à terra natal, bem como a descoberta de semelhanças entre o território transmontano e o interior minhoto, não permitiram que isso acontecesse. Essa relação, espelhada no portefólio com que venceu o prémio Novo Talento FNAC Fotografia deste ano, é a sua tentativa de eternizar a lenta mutação de um território esquecido.