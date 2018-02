2018 ainda agora começou, mas algumas celebridades já acabaram

Ainda vamos no segundo mês do ano, mas até agora já várias celebridades anunciaram o fim dos seus casamentos ou namoros. Entre eles estão a actriz Jennifer Anniston e o cineasta Justin Theroux, que anunciaram que se iriam divorciar quase três anos depois de terem trocado as alianças. Na lista está também a comediante Sarah Silverman e o actor Michael Sheen, cuja relação não resistiu à distância. Entre outros ex-casais estão ainda Jennifer Hudson e David Otunga; Lena Dunham e Jack Antonoff; e ainda Danica Patrick e Ricky Stenhouse.