O Tottenham passou por tudo no campo do Rochdale, 24.º e último classificado da League One. Esteve a perder, conseguiu a reviravolta, mas acabou por empatar (2-2) nos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra e vai ser obrigado a um jogo de desempate em Wembley.

Poucos dias depois de ter empatado em Turim, com a Juventus, para a primeira mão dos “oitavos” da liga dos Campeões, os londrinos apresentaram-se com uma equipa muito alternativa e viram o seu adversário colocar-se em vantagem a fechar a primeira parte, com um golo de Ian Henderson, veterano avançado de 33 anos.

Já na segunda parte, aos 59’, Lucas Moura, o brasileiro recrutado no mercado de Inverno ao PSG, fez o golo do empate. A reviravolta só aconteceu já com Dele Ali e Harry Kane em campo. O primeiro sofreu o penálti e o segundo converteu o castigo aos 88’.

Quando já parecia uma certeza o apuramento do Tottenham, Steve Davies deixou os adeptos locais em delírio, fazendo o golo do empate em tempo de compensação.

Nesta segunda-feira, Wigan e Manchester City também vão jogar por um lugar nos “quartos”. Já apurados estão Leicester City, Chelsea, Southampton, Brighton e Manchester United, com Sheffield Wednesday e Swansea também obrigados a um Segundo jogo, depois de um nulo no confront de Carlos Carvalhal com a sua antiga equipa.

