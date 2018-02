Uma parte de crise, outra de gala. Foi assim a visita do Real Madrid, neste domingo, ao Benito Villamarín para defrontar o Betis de Sevilha. A primeira prometia o regresso a um passado não muito distante, com uma derrota parcial às custas de fragilidade defensiva, um autogolo, um adversário várias mudanças acima e um lesionado importante (Marcelo). A segunda foi a confirmação de que o Real parece estar definitivamente de regresso aos bons momentos. De uma derrota ao intervalo por 2-1, os “merengues” saíram da Andaluzia com um triunfo por 5-3. Cristiano Ronaldo marcou o quarto dos “blancos”, que, ainda assim, não se safaram de alguns sustos nos minutos finais.

O Real descia à Andaluzia moralizado com o resultado de gala conquistado poucos dias antes no Bernabéu frente ao PSG e esse estado de espírito parecia durar nos primeiros minutos de jogo. Minuto 11, Marco Asensio abriu o marcador, na recarga a um remate de Ronaldo. A este domínio inicial, o Betis, liderado por um veterano sem idade chamado Joaquín, respondeu com fúria e, antes da primeira parte, já tinha dado a volta com golos de Aissa Mendi (33’) e um autogolo de Nacho Fernandez (37’). E esta não era a única má notícia para Zidane na primeira parte — Marcelo saíra lesionado à meia-hora de jogo.

Para a segunda parte, o Real entrou na sua melhor versão e não levou muito tempo a recuperar o comando do marcador. Sérgio Ramos fez o empate aos 50’, num cabeceamento após canto, e Asensio marcou o seu segundo no jogo aos 59’. Ronaldo fez o quarto aos 65’ e deu alguma tranquilidade no resultado ao Real, que ainda passou por um mau bocado nos minutos finais, com Sergio León a reduzir aos 85’. Benzema, que acabara de entrar para o lugar de Ronaldo, fechou as contas do jogo já depois dos 90’.

Esta vitória faz com que os “merengues”, pelo menos, não percam mais terreno em relação aos dois primeiros, que também ganharam nesta jornada. Se o Real já não pensará muito no título, já o Atlético continua a olhar para cima na Liga espanhola e continua, pelo menos, a colocar alguma pressão no comandante Barcelona. Os “colchoneros” receberam e venceram o Athletic Bilbao por 2-0, em jogo da 24.ª jornada, e repuseram em sete pontos a diferença para a equipa catalã, que vencera no sábado o Eibar também por 2-0.

Depois de uma primeira parte sem golos, Simeone tirou do banco o homem que viria a resolver a partida. Kevin Gameiro entrou aos 59’ para o lugar de Koke e, aos 67’ foi ele a marcar o primeiro do jogo. Depois, aos 80’, foi Gameiro a fazer a assistência para Diego Costa fazer o 2-0, naquele que foi o quarto golo do internacional espanhol desde que regressou em Janeiro ao Atlético.

