O polaco Michal Kwiatkowski (Sky) venceu neste domingo, pela segunda vez, a Volta ao Algarve em bicicleta, ao ganhar a quinta e última etapa, que ligou Faro ao alto do Malhão (Loulé), na distância de 173,5 quilómetros.

PUB

Vencedor da edição de 2014, Kwiatkowski impôs-se na subida final ao português Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo), por quatro segundos, e ao belga Serge Pauwels (Dimension Data), por oito, depois de terem integrado uma fuga bem-sucedida.

Geraint Thomas, também da Sky, partiu para a última etapa com a camisola amarela e uma vantagem de 19 segundos em relação ao seu colega de equipa, mas o campeão do mundo de 2014 anulou a diferença e ainda terminou com um 1m31s de avanço sobre o britânico, vencedor em 2015 e 2016, enquanto o norte-americano Tejay Van Garderen (BMC) foi o terceiro, a 2m16s.

PUB

Nelson Oliveira (Movistar), terceiro à partida para a derradeira etapa, acabou na décima posição, a 2m54s, mas foi o melhor português da 44.ª edição da Volta ao Algarve.

PUB