A longa viagem a Astana, onde o Sporting venceu por 1-3 na primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, deixou sequelas físicas na equipa de Jorge Jesus, mas também reforçou a moral dos “leões”. Segue-se o Tondela, na I Liga, e o técnico diz que os seus jogadores estão preparados para todos os cenários.

Mas, antes de falar sobre o jogo, Jorge Jesus foi questionado sobre a assembleia-geral do Sporting, no sábado, no final da qual o presidente Bruno de Carvalho apelou a um boicote a alguns meios de comunicação social. “O mais importante é a forma convincente e esmagadora como os adeptos do Sporting lhe deram a liderança. Quanto ao resto, eu estou aqui para fazer o meu trabalho, e o meu trabalho não é comentar as opiniões do meu presidente. O meu trabalho é tentar valorizar os resultados desportivos e financeiros para o Sporting continuar nesta recuperação que tem feito nos últimos dois anos em relação aos nossos rivais”, vincou.

“Em Portugal há dois jogos: o jogo dentro do campo e o jogo da comunicação. Que ninguém tenha dúvidas. E a comunicação influencia os adeptos, influencia a equipa, não tenham dúvidas. Pela positiva e pela negativa”, acrescentou Jorge Jesus.

No aspecto desportivo, a equipa vem de uma vitória “interessante e positiva” em Astana, considerou o técnico. “Agora vamos ter um jogo completamente diferente em termos de objectivo. Este é tão ou mais importante do que o outro. A equipa procura estabilizar em termos de recuperação. Hoje foi praticamente o único dia que trabalhámos e os sinais são positivos. As vitórias ajudam a minimizar o desgaste emocional dos jogadores”, sublinhou Jorge Jesus, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

A partida de segunda-feira à noite (20h, SP-TV1) vai ser “complicada e muito competitiva”, previu o treinador dos “leões”. “O nosso adversário não irá deixar-nos jogar, é uma equipa super organizada defensivamente. Mas estamos preparados para esse cenário. Falta acrescentar se estamos disponíveis, e acredito que sim, que estaremos disponíveis para corresponder à intensidade do jogo. O Sporting nos últimos jogos tem mostrado isso”, apontou.

Bas Dost regressará às opções de Jorge Jesus, que não poderá contar com Fábio Coentrão, que vai cumprir castigo. Sobre o holandês, o técnico disse que “tem recuperado dentro do possível da lesão que teve. É um jogador que pensamos levar para o jogo. Vai ser convocado”.

Já a ausência do lateral esquerdo habitualmente titular deixa algumas interrogações a Jorge Jesus. Acuña e Bruno César são hipótese para o lugar, mas não o reforço Lumor, contratado ao Portimonense no período de transferências de Inverno. “Ainda não conhece as rotinas defensivas da equipa e vou optar por um jogador que trabalha comigo há mais tempo e sabe quais são as ideias da equipa. Infelizmente, nesta fase, praticamente não treinamos, só recuperamos”, lamentou.

“A lateral esquerda não é nova para o Acuña. Já a faz na selecção argentina, como também fez em alguns clubes onde jogou. Conhece essa posição e está-se a adaptar à forma como a equipa defende. Estou seguro com o Acuña, estou seguro com o Bruno César. São as hipóteses que temos para jogar naquela posição”, resumiu Jorge Jesus.

O treinador do Sporting criticou ainda a pressão mediática colocada sobre Fábio Coentrão, que Jorge Jesus entende estar a ser “visado pela comunicação”. “Tudo o que o Fábio faz é realçado. Veio de um rival, está a passar um pouco aquilo que eu passei no meu primeiro ano no Sporting. Se chora, é porque chora. Se dá um soco no banco, é porque dá um soco no banco. Se saiu chateado, é porque saiu chateado. O Fábio tem de adaptar-se a isto. Mas ele está preparado emocionalmente e sabe que isto faz parte do jogo e da profissão dele”, vincou. Quanto à possibilidade de continuar a contar com o internacional português após o actual período de empréstimo do Real Madrid, Jorge Jesus disse que não depende da sua decisão. “O Real Madrid é que é dono do jogador. O que eu sei é que se continuar a jogar assim seguramente vai ter muitos clubes da Europa atrás dele”, concluiu.

