O Atlético Madrid continua a olhar para cima na liga espanhola e continua, pelo menos, a colocar alguma pressão no comandante Barcelona. Neste domingo, os “colchoneros” receberam e venceram o Athletic Bilbao por 2-0, em jogo da 24.ª jornada, e repuseram em sete pontos a diferença para a equipa catalão, que vencera no sábado o Eibar também por 2-0.

Com o Real Madrid fora de combate no que à luta pelo título diz respeito e com o Valência também já bastante para trás, é a equipa de Diego Simeone que se assume como o principal desafiante do ainda invicto Barcelona, mas teve de suar no seu estádio perante uma agerrida (como sempre) equipa basca.

Depois de uma primeira parte sem golos, Simeone tirou do banco o homem que viria a resolver a partida. Kevin Gameiro entrou aos 59’ para o lugar de Koke e, aos 67’ foi ele a marcar o primeiro do jogo numa jogada totalmente francesa. Assistência de Griezmann para Gameiro desbloquear o jogo.

Depois, aos 80’, foi Gameiro a fazer a assistência para Diego Costa fazer o 2-0, naquele que foi o quarto golo do internacional espanhol desde que regressou em Janeiro ao Atlético.

