O esquiador português Arthur Hanse classificou-se na 66.ª posição na prova olímpica de slalom gigante, disputada neste domingo no centro aplibo de Yongpyong, na Coreia do Sul, anfitrião dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Foto Arthur Hanse melhorou o tempo na segunda manga LUSA/VASSIL DONEV

O atleta português foi 76.º na primeira manga, com o tempo de 1m22,43s, a 14,16 segundos do novo campeão olímpico, melhorando depois a prestação na segunda manga, que terminou na posição 67, com quase menos um segundo do que o tempo da primeira manga, 1m21,52s.

Na prova, estavam inscritos 110 esquiadores, mas apenas 75 a terminaram, com o português radicado em França a ser o décimo a contar do fim de entre os que obtiveram uma classificação final.

