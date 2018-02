Dizer que uma equipa jogou sozinha é uma metáfora para o quão pouco o adversário dessa equipa fez. Se essa equipa tivesse realmente estado sozinha em campo, não teria havido jogo, como é evidente. Ontem, em Guimarães, houve jogo. Mas o Sp. Braga jogou sozinho. No derby do Minho, a equipa de Abel Ferreira teve uma noite perfeita e venceu com goleada: 0-5, um resultado como há 61 anos não se via – os dois emblemas estavam então na II Divisão.

PUB

Com o ambiente inflamado antes do jogo (foi necessária a intervenção da polícia devido aos confrontos entre adeptos dos quais resultaram vários feridos), o V. Guimarães entrou em campo decidido a vingar a derrota sofrida em Braga, na primeira volta do campeonato (2-1), e nos minutos iniciais a equipa de Pedro Martins foi muito pressionante. Só um grande corte de Marcelo Goiano impediu que o remate de Sturgeon ameaçasse a baliza de Matheus aos 7’. Mas foi escasso o trabalho que o guarda-redes do Sp. Braga, que cumpriu o 100.º jogo pelo clube, teve depois disso.

A partida tomou um sentido único a partir daí, com os golos a sucederem-se na baliza vimaranense. Dyego Sousa inaugurou o marcador após um desarme de Vukcevic, que roubou a bola a Rafael Miranda e lançou a corrida do avançado. Dyego Sousa acelerou e, perante Douglas, fez o 0-1. O brasileiro sairia lesionado na sequência deste lance, mas isso não mudou um milímetro na atitude da equipa de Abel Ferreira.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Wilson Eduardo teve o 0-2 nos pés após bom passe de Jefferson, mas isolado perante o guarda-redes errou o alvo. Porém, seria ele a proporcionar o segundo golo a Hassan: foi derrubado por Wakaso, num lance que começou fora da área mas levou Bruno Paixão a assinalar penálti, após consulta ao videoárbitro. O egípcio não perdoou, e a expulsão do ganês deitou por terra qualquer reacção que o V. Guimarães pudesse vir a ter. A equipa de Pedro Martins terminou a primeira parte sem qualquer remate enquadrado com a baliza adversária, e ainda viu Vukcevic fazer o 0-3 antes do intervalo, num remate à entrada da área que desviou em Pedro Henrique.

O segundo tempo abriu com mais um golo do Sp. Braga, num remate portentoso de Wilson Eduardo sem hipóteses para Douglas. E as contas da noite ficaram fechadas por intermédio de Ricardo Esgaio, que só teve de encostar após o passe de Hassan no lado esquerdo.

A goleada deixa o V. Guimarães com 43 golos sofridos, o que faz da equipa de Pedro Martins a pior defesa do campeonato. E, talvez mais humilhante do que isso, com 29 pontos, a 20 do grande rival na classificação.

PUB