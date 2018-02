O protagonista do documentário O Sentido da Vida, Giovane De Sena Brisotto, realizado por Miguel Gonçalves Mendes, morreu na manhã deste domingo, no Brasil, anunciou a produtora JumpCut. De acordo com a mesma fonte, o homem, de 31 anos, sofria de Paramiloidose Familiar, conhecida por "doença dos pezinhos", em resultado da qual viria a sucumbir neste domingo, junto da família, no Brasil.

No documentário O Sentido da Vida, Giovane Brisotto "decidiu iniciar uma jornada em volta do mundo, revisitando os locais percorridos pelos portugueses em épocas passadas, por países onde existe a doença e por culturas que nunca tinha sonhado vir a conhecer", indica a produtora em comunicado.

Brisotto percorreu mais de 50 mil quilómetros pelo mundo, por diversos países onde a doença existe, neste projecto de Miguel Gonçalves Mendes sobre a ligação das pessoas ao mundo. "Uma jornada quase impossível de concretizar com a sua doença, e que a equipa do filme teve a honra de acompanhar e registar", assinala a produtora, deixando as condolências à família.

Nascido em 1986, em Erechim, cidade do interior do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, onde vivia e trabalhava como engenheiro cartógrafo, tinha sido sujeito a transplante de fígado em 2015.

A Paramiloidose Familiar (polineuropatia amiloidótica familiar – PAF) ou doença dos pezinhos foi diagnosticada pela primeira vez na área da Póvoa do Varzim, pelo neurologista Corino de Andrade, sendo uma doença rara, hereditária, associada à degradação nos tecidos, recorda a produtora.

Além de Portugal, esta doença foi espalhada pelos portugueses durante a época dos descobrimentos, e existe no Japão, Suécia, na ilha de Maiorca, Brasil, Itália e Estados Unidos.

O realizador português terminou no Verão do ano passado - em Viana do Castelo - a rodagem deste projecto que só deverá chegar aos cinemas em Janeiro de 2019.

