Os nossos filhos

Cruz , de apenas 19 anos, devia estar "louco" para matar 17 pessoas numa escola. Leio no PÚBLICO que, só este ano, são já 18 o numero de incidentes com armas de fogo em escolas ou "locais próximos de estabelecimentos de ensino" no país de Trump.

Fiquei a pensar nas palavras do senador Chris Murphy: "Isto não acontece em nenhum outro lugar, só nos EUA. Isto só acontece aqui, não por coincidência, não por má sorte, mas apenas como consequência da nossa inação. Somos responsáveis por um nível de atrocidade massiva que ocorre neste país que não tem comparação com nenhum outro lugar." Pesquisei: a segunda emenda da Constituição norte-americana prevê o direito dos cidadãos de manter e ter porte de armas, mas cada estado possui a sua própria legislação sobre esta matéria. "Em geral, os estados são bastante permissivos com a prática, o que leva os Estados Unidos a ser o principal país em número de armas de fogo pertencentes a civis. De acordo com estimativas, entre 35% a 50% delas encontram-se em solo norte-americano."

Quando é que, nos EUA, se tomam medidas no sentido de alterar a Constituição? Fico a pensar nos pais de Cruz e nos pais dos estudantes mortos pela sua loucura e pela permissividade dos EUA...

Fico a pensar nos pais do português de 35 anos, sem abrigo, que morreu frente a Westminster. Este ("nosso") filho morreu de frio!? Os deputados passavam por ele, a caminho das suas funções de decisão da vida política britânica. O próprio líder do Partido Trabalhista, Corbyn, deixou uma mensagem no local do sucedido: "Isto nunca deveria ter acontecido. Como país, temos de parar de passar ao lado".

Penso nos pais de Maëlys de Araújo, a lusodescendente desaparecida em Agosto do ano passado no leste de França. A polícia encontrou os restos mortais da menina de 9 anos que foi assassinada.

Rezo por todas essas vítimas inocentes e pelos seus pais. Estaremos a ficar loucos? Continuamos a acomodar-nos face aos problemas?

Céu Mota, Santa Maria da Feira

Os sentimentos e a razão

Os valores de uma sociedade civilizada estão a ser constantemente atropelados e aceites como progresso. É difícil e traumatizante para os menos jovens aceitar determinadas situações anómalas. Título de uma crónica do PÚBLICO sobre os Jogos Olímpicos na Coreia do Sul: “Ucraniana e francês oferecem ouro e recorde à Alemanha”. Ela nascida na Ucrânia, ele natural da França. Ambos decidiram representar a Alemanha! É um facto que, devido a razões normalmente de natureza material, praticantes de várias modalidades desportivas mudam de clube como quem muda de camisa. Poderá de uma certa forma compreender-se, embora se esteja a entrar numa loucura de verbas. Mas esses são empregados que representam os seus patrões, mudando conforme as suas conveniências. Quanto à representação de uma Nação, é totalmente diferente, ou devia ser. A bandeira e o hino de um país, representativos do seu povo, nada têm a ver, ou deviam ter, com profissionais do desporto. Deixemos para trás, por momentos, os bens materiais e fixemo-nos nos sentimentos e na razão.

Carlos Leal, Lisboa

