O Governo federal do Brasil decretou uma intervenção federal, inédita desde 1988 (ano da promulgação da actual Constituição), para controlar o crime organizado que atirou para uma espiral de violência o Rio de Janeiro, cuja área metropolitana tem 12 milhões de habitantes. A situação é grave e requer uma "medida extrema", afirma Brasília. A cidade "carioca" pode ter tanques nas ruas dentro das próximas horas.

Um decreto assinado de madrugada pelo Presidente Michel Temer retira a direcção dos serviços de segurança às estruturas locais (bombeiros, polícias e serviços de informação) e coloca o comando nas mãos do exército. Os militares ficam com poder total sobre as medidas de segurança, incluindo o de poder deter polícias ou bombeiros ou quaisquer pessoas ligadas às autoridades locais.

As medidas previstas no decreto de Temer têm efeito imediato, mas a decisão terá ainda de ser ratificada pelo Congresso. De acordo com o documento do Presidente, o responsável máximo passa a ser o general Walter Souza Braga Netto, do Comando Militar Leste, sediado no Rio de Janeiro. A ordem de uma intervenção federal tem de ser aprovada por maioria simples, num prazo de 24 horas e só pode ser aplicada em situações excepcionalmente graves, para repelir uma invasão estrangeira, manter a integridade nacional ou pôr termo a algo que esteja a comprometer a ordem pública. E a vida no Rio de Janeiro, segundo o executivo federal, terá chegado a um ponto incontrolável pelos meios convencionais, por causa do crime organizado liderado por gangues de droga.

Foi o próprio Presidente a classificar a iniciativa como uma "medida extrema", justificando-a com os índices de criminalidade crescente que "ameaçam a tranquilidade" do Rio de Janeiro, como descreve o diário O Globo. O mesmo jornal comenta, no editorial, que a decisão era "inevitável" desde que o governador estadual, Luiz Fernando Pezão, perdeu o comando sobre as polícias e a autoridade, também por causa dos casos de corrupção que envolvem o seu núcleo duro, "parte dele encarcerado, a começar por Sérgio Cabral", chefe do grupo político do governador e do Presidente, o PMDB (centrista), e que cumpre pena de prisão por corrupção, ao abrigo de diversos processos, incluindo o mais conhecido Lava Jato.

"Os senhores sabem que o crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro", afirmou Temer, depois de assinar o decreto, que tem de ser apreciado na segunda-feira. "É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo", prosseguiu o Presidente, justificando assim a intervenção federal, que se restringe à área da segurança pública (e portanto não envereda pela situação típtica em que o governador é afastado) mas que, ao mesmo tempo, causa outra dor de cabeça ao governo de Brasília. Isto porque uma situação de intervenção federal deve travar a discussão da reforma legislativa com que Temer pretende estancar o gigantesco défice do sistema de pensões, que requer uma alteração constitucional para ser aprovada. O início deste debate no Congresso estava marcado para a próxima segunda-feira. O problema é que numa situação de intervenção federal, o Congresso está impedido de fazer alterações à Constituição. E, por essa razão, constitui um imbróglio para Temer.

O Presidente não tocou nesse problema político, sublinhando antes que "as circunstâncias assim exigem". E prometeu "respostas duras, firmes" do governo para "enfrentar o crime organizado e as quadrilhas".

Segundo o ministro da defesa, o Comando Militar Leste no Rio conta com 25 mil a 30 mil militares e estará todo à disposição desta intervenção federal. Raul Jungmann revelou que além de policiamento reforçado, os "cariocas" vão habituar-se a ver tanques nas ruas, bloqueios rodoviários e acções "cirúrgicas" comandadas pelas Forças Armadas.

Segundo o decreto de Temer, a intervenção federal – que é uma iniciativa diferente de uma intervenção militar – irá durar até 31 de Dezembro. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Roberto Sá – que depende organicamente da tutela da Justiça –, foi afastado na quinta-feira. Mas o seu homólogo nacional, Carlos Alberto dos Santos Cruz, sublinha que para restituir a segurança ao Rio e o sentimento de tranquilidade à população é preciso mais do que pôr tanques na rua. "Será preciso ter lideranças políticas fortes que façam uma boa administração e mobilizem também o Judiciário e o Ministério Público para resolver a crise", disse, segundo o portal UOL.

No mesmo sentido vão as opiniões de dois especialistas citados pelo mesmo portal, o maior do mundo em língua portuguesa. A socióloga Julita Lemgruber, classifica a iniciativa como um "show pirotécnico" de Brasília, lembrando que a presença das Forças Armadas no Rio, em 2014, para intervir em favelas controladas por traficantes de drogas foi uma gigantesca despesa que acabou por a "guerra da droga" numa guerra fortemente armada nas favelas.

Por outro lado, João Trajano Sento-Sé, de um laboratório de análise da violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mostra-se igualmente "céptico quanto aos resultados". "É um grande espectáculo que o poder político oferece para aplacar as ansiedades da população, sobretudo as classes médias, mas sem resultado nenhum", avalia.

